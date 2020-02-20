"Севкабель Порт" – одно из самых популярных общественных пространств в Санкт-Петербурге. "Здесь круглый год работают кафе и магазины, проводятся фестивали и концерты. Петербуржцы и туристы также любят это место за возможность насладиться видом на Финский залив", — заметили в Google.

Река Дон также признана живописным местом. "Прогулка по реке прекрасно подойдет для знакомства с Ростовом. На набережной вы увидите многочисленные кафе и памятники, например, героям романа "Тихий Дон" — Григорию и Аксинье", — сообщили в компании.

В топ самых красивых мест вошли и Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге – скалы необычной формы недалеко от озера Шарташ.

Живописным местом оказался Стадион футбольного клуба "Краснодар" в одноименном городе. "Стадион заслуженно считается одним из самых красивых спортивных сооружений России, его даже прозвали местным Колизеем", — отметили в Google.

Кроме того, в Google отметили красоту природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае, водонапорной Белой башни в Екатеринбурге, любимого скалолазами камня Ермак в Пермском крае, корабля-музея "Гото Предестинация" в Воронеже – копии русского линкора времен Петра I, и "падающей" башня Сююмбике в Казани.

Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде – место встречи двух рек, каждую из которых можно определить по цвету. Следом расположились мост на остров Русский во Владивостоке, Каолиновый карьер в Челябинской области с яркой лазурной водой и белоснежным пляжем (но купаться в нем нельзя из-за высокой концентрации минеральных веществ) и мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области.

Также в списке безлюдный полуостров Рыбачий в Мурманской области, омываемый водами Баренцева моря, и Телецкое озеро на Алтае. "Дайверы рассказывают, что на глубине озера можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Но туристам на ночевку здесь останавливаться не разрешают", — напомнили в компании.