Согласно сообщению компании, отправка в поездах дальнего следования на этих направлениях в 2019 г. увеличилась на 18% и 16%, соответственно. В целом международные перевозки в сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 14%, до 764 тыс. человек.

Кроме того, на 7% увеличилось количество перевезенных пассажиров в сообщении с Германией и Италией.

"В сообщении со странами Европы курсируют поезда АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), состоящие из новых четырехместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и Siemens", — добавляют РЖД.

Между Россией и Германией с 2016 г. курсирует поезд Strizh Москва-Берлин (производства испанской компании Patentes Talgo). Вагоны оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) на станции Брест (Белоруссия), отмечает монополия.

В сообщении с Финляндией курсируют скоростные поезда "Аллегро" на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки.

В графике движения поездов на 2019/2020 гг. международные пассажирские перевозки (включая транзитные) осуществляются в 23 страны Европы и Азии.