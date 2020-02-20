"В программе работы делегации министерства курортов и туризма республики Крым кроме работы на стенде запланированы презентация курортно-туристского потенциала, активное общение с посетителями выставки", — говорится в сообщении.

Выставка Sajam Turizma проходит с 20 по 23 февраля. Она является крупнейшим событием в юго-восточной Европе уже более 40 лет, в ней ежегодно принимают участие более 900 экспонентов из 50 стран и 12,5 тыс. бизнес-посетителей.

По информации Минкурортов Крыма, сербские СМИ уже отметили участие региона в мероприятии.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.