"Мы очень рады, что у нас появится аудиогид на корейском языке, что безусловно расширяет круг наших посетителей, делает посещение музея более удобным для наших гостей из Кореи, чему мы очень рады", — сообщила журналистам директор музея Марина Лошак.

В свою очередь посол Кореи Ли Сок Пэ отметил, что появление аудиогида поможет корейским туристам лучше узнать об искусстве.

"Я думаю, что услуги аудиогида на корейском позволят корейским посетителям расширить своё понимание и мирового искусства, и русского искусства", — сказал посол.

В Пушкинском музее есть аудиогиды на ведущих европейских языках, а еще — на китайском.

Как уточнил представитель посольства Кореи, первый аудиогид на корейском появился в Государственном музее Эрмитаж.

Пушкинский музей и посольство Кореи подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в музее в ноябре 2020 года пройдет выставка "Буддисткая скульптура Кореи".

"В этом году результатом нашего сотрудничества будет очень важная для России выставка, которую мы сделаем благодаря сотрудничеству с Национальным музеем Южной Кореи, с Сеульским музеем, которая будет посвящена древним памятникам корейской и буддисткой скульптуры", — сказала директор музея Марина Лошак во время подписания меморандума.

Она отметила, что до сих пор объекты искусства, связанных с историей и культурой Южной Кореи, в России не выставлялись.

"И мы очень ждем этого момента для того, чтобы в одном из лучших залов нашего музея показать и рассказать о искусстве этого периода и показать уникальные памятники, которые не показывали в России никогда", — добавила Лошак.

В свою очередь посол Кореи Ли Сок Пэ отметил, что подписание документа имеет для Кореи большое значение.

Меморандум направлен на установление отношений стратегического партнерства, развития долгосрочного, эффективного и системного сотрудничества в сфере культуры, искусства, просвещения и образования.

Предполагается, что выставка откроется в начале ноября 2020 года и продлиться до февраля 2021 года. Национальный музей Кореи отобрал для нее лучшие экспонаты буддийской пластики. Некоторые имеют статус "национального достояния Кореи".

В экспозиции будут представлены уникальные статуи будд и бодхиссатв эпохи древности и Средневековья (периоды "Трех государств", IV-VII вв.; "Объединенного государства Силла", VII — нач. X в.; "Государства Корё", X-XIV вв.; "Корейской империи Чосон", XIV — нач. XX в.). Среди них произведения монументальной и станковой скульптуры из камня, позолоченной бронзы, дерева и лака. Буддийская пластика продемонстрирует традиционные техники изготовления ритуальной скульптуры в Корее.