Как уточняет портал, вновь заработали два магазина – в столице Хайнаня Хайкоу, а также самый большой в Азии торговый центр с беспошлинными товарами Haitang Bay на курорте Санья. Сотрудники магазинов обязаны носить защитные маски и перчатки, а у покупателей на входе будут измерять температуру и проверять маски. В магазинах также будет находиться дезинфицирующее оборудование.

"Из четырех магазинов duty-free на Хайнане закрыт сейчас только один – в городе Цюнхай. Магазин в аэропорту Хайкоу частично возобновил работу еще в понедельник", — отмечает портал.

Эпидемия коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года и с тех пор распространилась по стране и за ее пределами. По последним данным, число заразившихся коронавирусом достигло почти 76 тыс. человек, погибло свыше двух тысяч.