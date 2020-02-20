"Красные панды хорошо переносят морозы. У них очень густой мех, благодаря которому они могут гулять даже в достаточно холодные дни. Эти удивительные представители китайской фауны любят играть и резвиться в снегу, так что в этом году они были разочарованы бесснежной зимой", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в четверг.

Специалисты зоопарка ждали и реакции на снег больших панд, "но в итоге снега было немного, так что пандам не удалось как следует порезвиться в снегу и понырять в сугробы".

"Чтобы хоть немного познакомить медведей с настоящей русской зимой, наши специалисты лепили для Диндина и Жуи снеговиков и делали другие интересные игрушки из снега", — сказал собеседник.

Теплая зима повлияла и на сон енотов: "Они в полной мере ощутили длительное отсутствие холодов: их спячка задержалась на 2 месяца. Зверьки уснули только в начале февраля, хотя обычно отправляются в свои уютные домики и засыпают уже в декабре. Тем не менее, еноты хорошо себя чувствовали, а задержка спячки никак не сказалась на их организме".

"Все это время они находились под присмотром специалистов. Когда наступило похолодание, еноты спрятались в своем теплом домике и уснули. Кстати, спят эти животные "коллективно", согревая друг друга. В отличие от сурков зимой они находятся не в спячке, а в состоянии так называемого "зимнего сна". Они могут просыпаться, даже если стоит морозная зима, выходить из нор, проверять, не наступило ли потепление, а затем снова засыпать", — рассказал собеседник.

На остальных животных, впадающих в спячку, теплая зима не повлияла: "Первыми по своему обыкновению уснули сурки. Самки Сара и Нагайна погрузились в спячку еще на второй неделе сентября, а самец Арчи уснул двумя неделями позже".

"Следом за сурками уснули тушканчики. Этих зверьков "укладывают спать" зоологи: они помещают тушканчиков в специальные холодильные камеры. Каждую неделю специалисты взвешивают тушканчиков, чтобы следить за динамикой их веса. Когда животные израсходуют все жировые запасы, накопленные за лето, их выведут из спячки и вернут к привычному распорядку жизни. Обыкновенно тушканчики пробуждаются в середине марта — начале апреля", — отметили в пресс-службе.

Бурая камчатская медведица и пара гималайских медведей также уснули не позже обычного — хищники погрузились в зимний сон в своих искусственных берлогах в самом конце ноября. Всю зиму за их самочувствием следят специалисты. По их прогнозам, медведи проснутся уже в марте.

Даже кратковременным периодам похолодания, которые были в январе, феврале, "были рады белые медведи, полярные и обыкновенные волки, снежный барс, дальневосточный леопард, амурский тигр, — все они ждали холодов и снега", отметили в зоопарке.

У белых медведей в вольере есть специальная снегообразующая установка, которая работает весь весенне-летний период. Она помогает животным чувствовать себя максимально комфортно даже в самые жаркие дни. А зимой, несмотря на довольно теплые температуры, необходимости использовать ее не было, "поскольку медведи хорошо себя чувствуют, хотя отсутствие снега и для них не слишком привычно".

В целом же, несмотря на тепло, "каких-то опасных для животных погодных аномалий не было, поэтому все благополучно, обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо", сказали в зоопарке.