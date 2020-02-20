Речь идет о территории по адресу: Барашёвский пер, вл.4.

Председатель ведомства, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сказала, что в настоящее время на указанной территории расположено неэксплуатируемое здание площадью около 2,6 тыс. кв.м.

"Объект планируется реконструировать и приспособить для размещения музея скульптуры Фонда содействия развития культуры и искусства им. Дашинимы Намдакова", — отметила она.

Ожидается, что после реконструкции площадь музея составит 2,9 тыс. кв.м. Созданием музея занимается арт-фонд Намдакова.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.