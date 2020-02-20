По ее словам, авиаперевозчики не всегда воспринимают подобную практику как обеспечивающую положительный эффект, но это ошибка.

"Около 90% возможных претензий со стороны пассажиров, испытавших влияние авиационных инцидентов, как правило, снимается", — сказала юрист. При этом, по ее оценке, средний уровень выплат за моральный вред, осуществленных в досудебном порядке, составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей согласно уже сложившейся практике.

"Независимо от того, возникли ли осложнения у перевозчика в связи с попаданием в двигатель птиц, с возникновением турбулентности или по другим причинам, авиакомпания должна обратиться к пассажирам и принести им свои извинения. Сделать это желательно в максимально короткий срок", — рекомендовала юрист, опираясь на имеющийся опыт урегулирования таких случаев.

Она также уточнила, что всем пассажирам в подобных ситуациях предлагается написать заявление о выплате и направить его в адрес авиаперевозчика, в заявлении, как правило, указывается, что после выплаты у пассажира не остается никаких претензий по моральному вреду к компании.

"Следует учитывать, что готовность авиаперевозчиков идти навстречу своим клиентам и производить выплаты оказывает позитивную роль в случае дальнейших разбирательств в судах", — продолжила юрист. Она отметила: "Всегда находятся люди, которые недовольны уровнем выплаты и рассчитывают получить больше. Кроме того, находятся юристы, готовые действовать в том же направлении, подавать коллективные иски с требованиями выплат за моральный вред на 2-15 млн рублей. При рассмотрении споров судами учитываются добровольные выплаты авиаперевозчиком пассажирам".

Представитель авиакомпании Utair Алексей Солдатов на конференции высказал мнение, что для авиаперевозчика важно в сложившейся ситуации в течение одного дня после инцидента связаться со всеми пассажирами, пережившими авиаинцидент. Он пояснил, что выплаты организуются авиакомпанией совместно со своим авиационным страховщиком.

"При этом возникает дилемма, которая определяется тем, что решение о выплатах желательно согласовать с авиастраховщиком, страховым брокером и международными перестраховочными компаниями. На это уходит время, которое работает не в пользу авиакомпании", — добавил представитель Utair.

Солдатов отметил, что "информация о выплатах за моральный вред не пострадавшим физически пассажирам не становится публичной по этическим соображениям, сведения о полученных финансах не должны создавать дополнительные риски получателям".

Со своей стороны, представитель Международного сообщества авиационных страховщиков, комментируя тему, заявил, что "практика быстрых выплат по авиационным рискам распространяется в мире. И это хорошая практика. Что касается западных перестраховщиков по авиационным рискам, то они стараются каждое происшествие и его последствия для пассажиров рассматривать в индивидуальном порядке, поскольку события могут отличаться по степени сложности".

Как сообщалось ранее, в РФ с 2013 года действует закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков на всех видах транспорта перед пассажирами (за исключением пассажиров такси). По этому закону установлен предельный размер выплат за вред жизни и здоровью пассажира в 2 млн 25 тыс. рублей. При этом законопроект не предусматривает никаких выплат пассажирам за моральный вред.