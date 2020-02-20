Соответствующее предложение направило в министерство финансов России АО "Сочи-Парк". Компания попросила "освободить от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС ввозимые из-за рубежа аттракционы и оборудование для канатных дорог, аналоги которых не производятся в России". Сделать это необходимо "для реализации масштабных инвестиционных проектов, отраженных в "Стратегии развития туризма до 2035 года".

Согласно документу, предложение будет рассмотрено Минэкономразвития и Минпромторгом в срок до 2 марта 2020 года. Затем Минфин до 20 марта 2020 года представит в правительство РФ доклад о возможности реализации предложения.

В свою очередь НАО "Красная поляна" рекомендуется направить в Минпромторг предложения о внесении изменений в "Перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого в страну не подлежит обложению НДС".

Также на совещании было принято решение выделить бюджетные средства российским кредитным организациям "на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, создания туркластеров и приобретению технических средств, способствующих развитию туризма".

Минэкономразвития России и Ростуризму до 31 марта 2020 года необходимо предоставить в Минфин необходимые расчеты и обоснования, а также проект соответствующих правил предоставления субсидий.