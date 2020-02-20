По данным реестра, ООО "Хикмет Травел" зарегистрировано 17 февраля, ее единственным владельцем и генеральным директором является Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. Основным видом деятельности компании указана "деятельность туристических агентств". В качестве дополнительных видов деятельности – "деятельность туроператоров, услуги по бронированию и прочие сопутствующие, деятельность по предоставлению туристических информационных услуг, экскурсионных услуг, по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия" и другие.

Компания зарегистрирована по юридическому адресу: проспект Мира, д. 70.

Порталу "Интерфакс-Туризм" не удалось оперативно получить комментарий у отца и тренера бойца – Абдулманапа Нурмагомедова.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Хабиб Нурмагомедов также владеет компанией "Сильди" (оптовая торговля одеждой и обувью), ООО Бойцовский Клуб "Иглз", он также совладелец в АНО "Центр единоборств им. Х.А.Нурмагомедова". Кроме того, спортсмен владеет правами на товарные знаки Khabib Nurmagomedov и Khabib.

Хабиб Нурмагомедов – известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легкой весовой категории.