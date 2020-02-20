"На деньги курортного сбора — 275 млн рублей — в Сочи проведут реконструкцию набережных в Лазаревском и Центральном районах", — сообщил журналистам в четверг вице-мэр Владимир Пушкарев.

По его словам, реконструкция набережной в Центральном районе уже началась, в Лазаревском районе идет проектирование.

"По поручению главы города мы должны освободить все строения, которые перекрывают вид на море. Это самый проблемный вопрос. К предпринимателям, которые возвели самовольные незаконные строения и расширили зоны, готовятся иски в суд. А там, где мы понимаем, что право собственности есть, собственникам предусмотрены компенсационные выплаты", — рассказал вице-мэр.

Он привел в пример снос 35 объектов на набережной "Ривьеры", которые были возведены незаконно.

"После реконструкции по набережной Центрального района Сочи можно будет пройти от парка "Ривьера" до цирка (через весь центр Сочи — ИФ)", — заверил Пушкарев.

Он также отметил, что в Лазаревском районе после реконструкции длина набережной составит 10 км, здесь построят 3 км новых пешеходных зон.