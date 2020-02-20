"Посетить зоопарк бесплатно 27 февраля смогут гости, надевшие не менее трех белых вещей – например, куртку, шапку и кроссовки. На одежде допускаются яркие принты, но при этом основной цвет трех вещей должен быть белым. Самые креативные посетители могут прийти в костюме полярного медведя, чтобы принять участие в празднике", — говорится в сообщении.

В Международный день полярного медведя в зоопарке пройдут показательные кормления животных, интерактивный квест "Соседи белого медведя", лекция и мастер-класс по рисованию. Время проведения мероприятий – с 11:45 до 20:30.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

"Показательные кормления полярных медведей, росомахи и северных морских котиков будут проходить с 12:00 до 16:00. В них будут участвовать самка белого медведя Марма и самец Врангель, которым в этом году исполнится 29 лет – этот возраст уже считается преклонным. В природе продолжительность жизни белых медведей редко превышает 15 лет", — отмечает пресс-служба.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Ежегодно популяция этих хищников сокращается, на сегодня их численность в мире не превышает 25 тысяч особей. Главные факторы, негативно влияющие на численность белых медведей, — таяние ледников, загрязнение Арктики и вод Мирового океана, браконьерство.