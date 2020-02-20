Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – на воздушных судах ATR-72. Вылет из Ростова-на-Дону в 13:40, прибытие во Владикавказ в 15:30. Вылет в обратном направлении в 11:00, прибытие в Ростов-на-Дону в 12:50.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Платове", в настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует.

"В период с 1 мая и до конца весенне-летней навигации 2019 года рейсы из Ростова-на-Дону во Владикавказ выполняла авиакомпания "Азимут", — добавил представитель пресс-службы аэропорта.