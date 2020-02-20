Отменяются следующие поезда: N761 Санкт-Петербург — Москва 16, 17, 23, 24 мая, N 762 Москва — Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая, N 763 Санкт-Петербург — Москва 16, 17, 23, 24 мая, N 764 Москва — Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая, N 765 Санкт-Петербург — Москва с 13 по 24 мая, N 766 Москва — Санкт-Петербург с 13 по 24 мая.

В график отправления других рейсов "Сапсанов" между Петербургом и Москвой будут внесены изменения по времени отправления и прибытия, от пяти минут до получаса.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.