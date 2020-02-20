Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задел крылом законцовку крыла лайнера авиакомпании "Аэрофлот" А330, рейс SU 202 Москва – Пекин. Событие не отразилось на операционной деятельности аэропорта, пострадавших не было. Риски были застрахованы в трех страховых компаниях.

"Общую стоимость вот этого предстоит еще выяснить, но это что-то около $10 млн минимум. Объяснение водителя (буксировщика — прим. ИФ), что он не оценил расстояние, он не оценил его так конкретно, метров на 15", — рассказал Кабачник, подводя итоги прошлого года для страховщиков авиационных рисков.

"Мы прошлый год в целом вместе с перестраховщиками закончили в убыток. Что происходит? Два крупных авиационных происшествия вывели убытки на рекордно высокий уровень, и это добавилось к убыткам 2018 года. Прошедшие 6-7 недель 2020 года еще добавили убытков. По-видимому, нам надо привыкать к этой ситуации и перестать считать ее случайностью и привыкать, что это реальность, в которой мы живем", — подытожил Кабачник.

По предварительной оценке СК "АльфаСтрахование", премии российских страховщиков по авистрахованию в 2019 году составили около 14,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом примерно на 2 млрд рублей.