"Посольство не сообщает эту информацию", — заявили "Интерфаксу" в дипмиссии.

В свою очередь один из пассажиров, покинувших лайнер, ранее в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что планирует вместе с женой, которая также была на борту Diamond Princess, вернуться в Москву, "поехать на дачу и сделать себе двухнедельный карантин на всякий случай".

Ранее в четверг в посольстве сообщили, что японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере.

"В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов", — говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались.

Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

На лайнере находились 24 гражданина России, ранее поступала информация о том, что двое из них инфицированы и изолированы. Сведений о том, что они могли быть среди умерших, нет.

В среду первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции, была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг.

Всего на борту лайнера находились 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.