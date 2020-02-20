"Следует и дальше наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры, активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые заметно повышают эффективность работы пограничных органов, делают более удобными и необременительными пограничные формальности для законопослушных граждан и зарубежных гостей", — подчеркнул Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

"По итогам 2019 года протяженность участков границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%. Техническая оснащенность погранорганов возросла до 80%", — подчеркнул президент.

По его словам, доля современных образцов вооружений превысила 63%. "Безусловно, это хороший результат", — сказал президент, напомнив, что в 2003 году данный показатель составлял всего 10%.