"Disconti Tourist Sale Card сроком действия 14 дней доступна как в виде физической карты, так и через мобильное приложение. С помощью нее туристы могут получить скидки в различных магазинах и ресторанах, на транспорте, в отелях, музеях, экскурсиях. Также карта предусматривает бесплатный доступ к Wi-Fi", — пишет издание.

Карта — совместный проект Турецкой ассоциации туристических агентств (TÜRSAB), Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), системы по возврату tax-free Global Blue и других организаций.

Как отмечает газета, с помощью дисконтной карты в Турции хотят стимулировать туристов тратить деньги за пределами отелей. Сейчас средние расходы на каждого туриста в Турции ниже, чем в других средиземноморских странах.

В 2019 году каждый путешественник за поездку в среднем тратил $666 (годом ранее было $647). При в этом в целом доходы от туризма в Турции в прошлом году выросли на 17% — до $34,5 млрд.

"Благодаря новой туристической стратегии к 2023 году доходы от туризма могут вырасти до $65 млрд. При этом турпоток с нынешних 52 млн увеличится до 75 млн человек. Непосредственно дисконтная карта добавит в бюджет $50 млн дохода в течение первых трех лет", — сообщает издание.