"Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе — это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру", — сказал президент США в интервью британскому изданию The Sun.

Трамп при этом заявил, что очень любит страны Европы. "Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать — из Шотландии", — отметил президент США.