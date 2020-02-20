Согласно подсчетам компании, ее операционная прибыль в период с февраля по апрель 2020 года может быть меньше на 150-200 млн евро из-за приостановок полетов в Китай и из него.

Компания отчиталась о чистой прибыли в размере 290 млн евро по итогам 2019 года по сравнению с 420 млн евро в предыдущем году. В четвертом квартале чистая прибыль составила 156 млн евро по сравнению с убытком в размере 217 млн за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль Air France-KLM сократилась на 19%, до 1,14 млрд евро из-за роста расходов на топливо и падения прибыли в сегменте грузоперевозок.

Выручка компании в 2019 году составила 27,19 млрд евро по сравнению с 26,22 млрд годом ранее. Квартальная выручка увеличилась до 6,6 млрд евро против 6,5 млрд евро за аналогичный период в предыдущем году.

Выручка на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние 1 км) уменьшилась на 0,2% в минувшем году.

Всего за 2019 год Air France-KLM перевезла 104,205 млн пассажиров, что на 2,7% больше, чем годом ранее. По итогам четвертого квартала количество перевезенных пассажиров увеличилось на 0,6%, до 24,612 млн.

Затраты на топливо в 2019 году увеличились на 550 млн евро, до 5,511 млрд евро.