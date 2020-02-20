"Первые результаты проверки интернет-страницы предполагаемого преступника указывают на то, что мотив — это ненависть к иностранцам", — сказал Бойт, выступая в местном парламенте.

По его данным, девять человек было застрелено, мать предполагаемого стрелка и он сам были обнаружены мертвыми по адресу проживания.

В ночь на четверг стрельба произошла сразу в двух кальянных барах в Ханау. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.