"Билеты являются невозвратными, но более доступными по цене", — говорится в сообщении компании. Новые тарифы распространяются на всю маршрутную сеть группы, включая рейсы "дочек" — авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (с некоторыми исключениями).

Пассажирам бизнес-класса при этом будут предоставлены традиционные привилегии — предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг.

В комфорт-классе также предусмотрен предварительный выбор места в салоне, провоз ручной клади и предоставление одного места багажа весом не более 23 кг. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки билета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и у уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".