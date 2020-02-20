Сейчас в Ивановке восстановлено только шесть зданий из 24 исторически существовавших.

Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 150-летия великого русского композитора, пианиста и дирижера С.Рахманинова.

Юбилей композитора будет широко отмечаться в России в 2023 году.

Государственный архив Тамбовской области планирует выпустить издания, которые могут стать важной основой для проведения юбилейных мероприятий. Пройдет так же реэкспозиция музейных выставок музея-заповедника С.В.Рахманинова.

Ранее сообщалось, что статус музея-заповедника регионального значения присвоен музею композитора Сергея Рахманинова в селе Ивановка Уваровского района Тамбовской области.

В имении родственников — дворян Сатиных в Ивановке Рахманинов гостил почти каждую весну с 1890 по 1917 годы. Решение о создании здесь мемориального дома-музея композитора было принято в 1978 году. В 1982 году музей открыли для посетителей. С 1983 года в Ивановке реализуется план полного воссоздания усадебного комплекса.