Она располагается в зале, который предваряет выставку придворных экипажей из собрания музея (для посетителей работает с 21 февраля). Это событие приурочено к 275-летней годовщине приезда в Россию немецкой принцессы Августы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской — будущей императрицы Екатерины II.

Экспозиция посвящена путешествию, которое проделали 14-летняя принцесса Фике и ее мать Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская. Зимой 1744 года они отправились в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Цель этой поездки была исторической: бракосочетание с наследником русского престола великим князем Петром Федоровичем (двоюродным братом невесты, будущим императором Петром III), оно состоялось в августе 1745 года.

Здесь представлены вещи, сопровождавшие путешественников в эпоху колесного транспорта. В художественном оформлении использованы цитаты из обширной переписки матери принцессы и личных мемуаров Екатерины II, работы художников XVIII века с портретами действующих лиц этой истории, изображением городов, событий и дорожных сцен.