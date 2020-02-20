В распространенном ею заявлении говорится, что в результате стрельбы "восемь человек получили смертельные ранения".

Позже полиция сообщила, что обнаружено тело предполагаемого стрелка. "Подозреваемый преступник был найден без признаков жизни по своему домашнему адресу в Ханау. Там же сотрудники спецназа обнаружили еще одно тело", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В сообщении отмечается, что расследование продолжается, нет никаких свидетельств того, что в преступлении замешан еще кто-то.

Ханау находится в 20 км от Франкфурта-на-Майне.