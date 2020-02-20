"Минувший год стал очень удачным для въездного рынка России, турпоток из-за рубежа вырос на 20,5% по сравнению с 2018 годом – и это лучшая динамика за последние десять лет. Причем, темпы роста практически удвоились: в 2018 году прирост составил 10,5%", — сказала Тюрина.

Согласно статистике Погранслужбы ФСБ РФ, всего в 2019 году Россию посетили 5,06 млн иностранных туристов. В топ-3 вошли Китай (1,5 млн, +19%), Германия (522,2 тыс., +15,7%) и Южная Корея (413,4 тыс., +20,7%).



По словам Тюриной, рост турпотока в большой степени связан с введением электронных виз в Калининградской и Ленинградской областях.

"В лидерах по темпам роста оказались Литва (+137%), Польша (+75,4%) и Латвия (+52%) – это связано с введением с 1 июля электронных виз для посещения Калининградской области. Визы могут получить граждане 53 стран, но чаще всего оформляют жители соседних – Литвы, Латвии, Германии и Польши", — отметила Тюрина. А электронные визы в Ленинградской области помогли нарастить турпоток из Эстонии (74%) и Финляндии (21%).

Эксперт добавила, что очень хорошие результаты по итогам 2019 года также показали Индия (+48%), турпоток из которой растет уже три-четыре года, и Япония (+31,8%). При этом "в минус" по сравнению с 2018 годом ушла только Бразилия (-4,5% против роста на 23,5% в 2018 году). Несколько снизились темпы роста турпотока из Таиланда, Австралии, Нидерландов и Сербии.

"Таким образом, сезон-2019 прошел успешно. Но каким будет наступивший год, сказать трудно, так как вмешался коронавирус. Он может сильно скорректировать ожидания – туроператоры уже сообщают об отказах европейских групп, планировавших поездки по Транссибу", — заметила эксперт.

По ее мнению, сильнее всего снизится поток транзитных туристов, которые в последние годы активно ехали в Китай через Москву. "Независимо от скорости решения проблемы с вирусом, этот поток, скорее всего, заметно упадет. Все решится в середине апреля. Если ситуацию удастся купировать, сезон быстро наберет силу. В противном случае прогнозировать сложно", — заключила Тюрина.