Во всероссийском опросе НАФИ, проведенном в декабре 2019 года, приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России.



Согласно исследованию, россияне совершили за последние два года на 6% больше перелетов, чем в 2017 году. При этом 29% пассажиров летали из Петербурга и Москвы, большинство из них – люди в возрасте от 25 до 34 лет (25%).



По словам заместителя генерального директора аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, в России по-прежнему довольно небольшая часть жителей летает на самолетах. "Одним из способов повышения доступности услуг авиаперевозчиков (главным образом, экономической) является использование пассажирами цифровых туристических сервисов и мобильных приложений, позволяющих находить недорогие билеты, сравнивать предложения авиакомпаний, самостоятельно бронировать билеты и осуществлять регистрацию. Представляется, что в ближайшие годы рынок авиаперевозок будет развиваться за счет активного маркетинга и популяризации именно таких цифровых сервисов", — считает он.



Как отметили в НАФИ, больше половины опрошенных указали, что приобретали авиабилеты в интернете. Онлайн-регистрацию перед полетом самостоятельно проходили 43% авиапутешественников. 29% респондентов использовали приложения авиакомпаний для смартфонов. "Большинство опрошенных (95%) остались довольны услугами российских авиакомпаний, сервис иностранных авиаперевозчиков похвалили 84% пассажиров", — сообщили в пресс-службе.



В НАФИ рассказали, что чаще всего пассажиры были недовольны низким качеством обслуживания на борту самолета, высокими ценами на билеты, состоянием авиапарка. Реже жаловались на задержку рейсов, тесноту и дискомфорт на борту, проблемы с багажом.