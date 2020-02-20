Как следует из сообщения, скончавшиеся — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

В среду первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции, была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг. Всего на борту лайнера находились 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. На лайнера находились 24 россиянина, четверо из которых заразились коронавирусом.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.