"В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства.

Представители посольства продолжают поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии.

"Наши граждане чувствуют себя нормально", — уточняют в дипмиссии.

Там также сообщили, что еще четверо российских граждан, у которых не выявлен коронавирус, покинули лайнер в четверг. "Сегодня лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что две гражданки РФ покинули круизное судно 19 февраля.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них — супружеская пара — заразились ранее.