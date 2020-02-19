"В этом году в городском округе Солнечногорск реализуют проект благоустройства третьей очереди набережной озера Сенеж. Современное прогулочное пространство для досуга и отдыха станет продолжением уже благоустроенной ранее территории", — говорится в сообщении.

Набережная будет продлена до Мастерской правления "Сенеж", протяженность составит порядка 2 км, добавили в пресс-службе.

Согласно концепции, украшениями третьей очереди набережной станут амфитеатр с навесом и пляжная зона. Специальные места будут обустроены для рыбаков, сейчас для ловли сенежского ерша доступны четыре пирса. Также на набережной появится зона отдыха с качелями и смотровая вышка. На территории установят новое уличное освещение и высадят цветники из многолетников.

Благоустройство второй очереди набережной озера Сенеж в Солнечногорске завершилось осенью 2019 года.