Праздник откроется большим карнавалом под руководством Сударыни Масленицы. Завершится шествие с участием коллективов дворцов и домов культуры хороводом на одной из главных площадей Ярославля.

"В резиденции Государыни Масленицы в первый день праздника зажгут специальный масленичный фонарь, который будет гореть в течение всей недели", — говорится в сообщении.

Всю масленичную неделю на улице Андропова будет проходить выставка масленичных кукол. Их представят рестораны, музеи, гостиницы и молодые художники.

На Советской площади 29 февраля откроется ярмарка, на ней гости смогут купить изделия народных промыслов, принять участие в масленичных играх, а также послушать концерт.

Завершится праздник 1 марта на Даманском острове, где огнем из масленичного фонаря будет зажжен костер, в котором сгорит чучело Масленицы.