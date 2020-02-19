В общей сложности страна в 2019 году обработала 895,7 тыс. визовых заявлений – на 14% больше, чем годом ранее. Почти 90% заявок отправили россияне – 786,4 тысяч. Из них 0,7% были отклонены.

В Санкт-Петербурге количество запросов на финский шенген увеличилось на 19% и составило 644,8 тыс. В Москве финскими визами интересовались по порядок меньше – 75,7 тыс. заявок (+4% по сравнению с 2018 годом). На третьем месте по числу заявок на визы оказался Петрозаводск – 39,9 тыс. (+23%), за ним следует Мурманск (26 тыс., +15%).

Среди других стран, гражданам которых необходимо оформлять шенгенскую визу, к финнам чаще всех обращались туристы из Китая (рост на 15-18%) и ОАЭ (+45% к 2018 году).

А в Киеве наоборот число визовых заявок упало на 43%. Финский МИД объясняет это тем, что большинство украинцев уже получили биометрические паспорта с безвизовым въездом в Шенгенскую зону.