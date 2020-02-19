"Мы всегда стремимся, чтобы каждый год был лучше предыдущего. Мы ждем увеличение туристов как российских, так и зарубежных, а также надеемся, что иностранных туристов будет больше, чем в прошлом году", — сказал он.

Мэр города отметил, что достаточно много зарубежных туроператоров приезжают и изучают Сочи. "Количество иностранных туристов в Сочи увеличится и из-за открытия новых авиарейсов, в том числе чартерных рейсов с Ближнего Востока", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, в 2019 году из Израиля в Сочи приехали 65 тыс. туристов.