"Невский районный суд Санкт-Петербурга решил удовлетворить административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к Анне Рыбаковой", — огласила решение судья Светлана Петий.

Согласно решению суда, Рыбакова принудительно помещается под медицинское наблюдение в инфекционную больницу имени Боткина сроком не менее чем до 24 февраля. Ее выпишут при отсутствии клинических проявлений вирусной инфекции и получении двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

Исполнение решения о доставлении Рыбаковой в больницу суд возложил на судебных приставов.

Между тем ответчица в суд не пришла. Ее интересы представляет адвокат по назначению.

Суд посчитал возможным рассматривать дело в отсутствии Рыбаковой "в связи необходимостью скорейшего рассмотрения и учитывая общественную опасность, которое может нести данное лицо". "Мы пытались ее известить, просили о содействии 23-й отдел полиции. Дверь квартиры никто не открыл, повестка в суд так и осталась в почтовом ящике. (...) Суд принял все необходимые меры для извещения Рыбаковой", — сообщила ранее Петий.

Ранее, 17 сентября решением Петроградского районного суда в Боткинскую больницу была возвращена сбежавшая из стационара 32-летняя Алла Ильина.

В конце января женщина, вернувшись из турпоездки в Китай, добровольно обратилась в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего ее поместили в стационар инфекционной больницы имени Боткина. Получив отрицательный результат анализа на коронавирусную инфекцию и не добившись от врачей информации по дальнейшему нахождению в больнице, Ильина, взломав электронный замок, покинула инфекционный бокс.

Однако суд по иску Роспотребнадзора принял решение вернуть ее в стационар, где Ильина будет находиться до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус.

В Роспотребнадзоре назвали принудительную госпитализацию беглой пациентки "сугубо профилактической мерой" и попросили отнестись к такому решению суда "с пониманием".

Между тем из петербургской Боткинской больницы сбежали не только Ильина и Рыбакова: всего самовольно стационар медучреждения покинули четверо вернувшихся из КНР с признаками ОРВИ пациентов, двое беглецов вернулись под наблюдение медиков добровольно.

19 февраля стало известно об увольнении главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева, который возглавлял больницу с 1994 года. Причины соответствующего решения Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга названы не были.

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.