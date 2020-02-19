"На текущий момент восемь человек остаются еще в "Градостроителе". Шесть человек остались в Тюмени, и мы им организовали экскурсию", — сказал Моор.

Он также добавил, что последний постоялец санатория уедет домой 20 февраля во второй половине дня.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени. Среди помещенных на карантин зараженных не выявлено.

Карантин закончился 19 февраля. В ночь на среду после окончания карантина в Москву улетели 62 человека.