"В пятницу – Всемирный день гида. Готовим больше 110 бесплатных экскурсий по Москве. Например, Булгаков на Патриарших, площадь трех вокзалов, история Парка Горького, Большой Пироговки, арбатских переулков. Еще участвуют музеи: Дарвиновский, Московский музей современного искусства, Музей Москвы. Запись на экскурсии уже открыта, если хотите успеть, лучше регистрироваться заранее", — написал он.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе комитета по туризму Москвы, всего москвичи и гости столицы смогут посетить 112 бесплатных экскурсий, которые пройдут с 21 по 23 февраля. Это будут прогулки по центру города, экскурсии по городским музеям и площадкам.

"В числе самых интересных пешеходных экскурсий – "Булгаков на Патриарших" от музея Михаила Булгакова, "Живая история Парка Горького", "Транспортное сердце столицы: Площадь трех вокзалов". На ВДНХ можно будет бесплатно посетить обзорные и тематические экскурсии по территории комплекса, Музею ВДНХ и другие", — рассказали в комитете.

Также экскурсии проведут музей-заповедник "Царицыно", Дарвиновский музей, Московский зоопарк. Среди других маршрутов – "Москва и иноземцы", "Ожерелье Китай-города", "Железнодорожные вокзалы Москвы", "Тайны переулков Арбата", "Большая Пироговка как она есть", "Подарите детям Москву" и другие.

Всемирный день гида (International Tourist Guide Day) был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов в 1990 году с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

На сегодняшний день в Москве работают 1691 аккредитованный гид-переводчик (в том числе гиды-переводчики, которые ведут экскурсии на русском и международном жестовом языках) и 1972 экскурсовода, проводящих экскурсии на русском языке и работающих на рынке внутреннего туризма.