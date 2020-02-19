"Приглашаем вас в Салехард на День оленевода. Это наш национальный праздник, который привлекает на Ямал туристов не только из России, но и со всего мира. Также приглашаем вас посетить этностойбище "Земля надежды", остров Белый, Сабетту", — сказал Артюхов Конюхову во время встречи с ним в экспедиционном штабе в Москве.

Конюхов рассказал, что в последний раз был на Ямале в 1980-е годы, прошел пешком от Оби до Енисея, через Лабытнанги и Салехард.

"Все нас встречали, помогали. Я люблю ваш край. Север сейчас совершенно другой. В 1980-ые годы там практически ничего не было. А сейчас, уверен, это современные города, совершенно другая жизнь. Нигде Север так не развивается, как в нашей стране", — отметил путешественник.

Во время своей поездки на Ямал, которая начнется в конце марта, Конюхов примет участие в праздновании Дня оленевода, проведет несколько дней в тундре, в стойбище оленеводов, посетит "Землю надежды", поселок Сабетта и доедет на снегоходах до острова Белый.

Ямальская экспедиция Конюхова станет центральным эпизодом документального фильма режиссера, этнографа и члена Русского географического общества Леонида Круглова о развитии русской Арктики.