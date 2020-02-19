"Глобус" приостановил коммерческую деятельность: флот переведен в сертификат эксплуатанта "Сибири". Теперь (ее — ИФ) парк состоит из 101 воздушного судна Airbus, Boeing и Embraer", — отмечает группа.

В своем пресс-релизе S7 также приводит данные о перевозках пассажиров в январе. Они увеличились на 16,8%, до 1,368 млн человек. На внутренних авиалиниях перевозки выросли на 20,3%, до 0,994 млн пассажиров, на международных — на 8,4%, до 0,374 млн. Пассажирооборот увеличился на 18,9%, до 2,942 млрд пассажиро-километров.

"Результаты отражают сезонный спрос на ряд направлений маршрутной сети S7. Традиционно в январе возрастает популярность городов вблизи горнолыжных склонов, как в России, так и в Европе. Для активного зимнего отдыха на новогодних каникулах пассажиры S7 выбрали Зальцбург, Инсбрук, Турин, Верону, Милан — наше новое направление, Сочи и Минеральный Воды", — пояснил коммерческий директор компании Игорь Веретенников, слова которого приводятся в сообщении.

S7 — вторая по величине авиационная группа в РФ. Выполняет регулярные полеты по РФ, в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Базируется в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Основана супругами Филевыми.