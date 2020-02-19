"Транзит пока не запрещен", — сказала Голикова журналистам в среду, отвечая на вопрос о транзитных пассажирах.

Накануне в аппарате Голиковой журналистам пояснили, что ограничения на въезд граждан Китая в Россию "не коснутся" пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.

Вечером 18 февраля стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР".

Решение, как пояснили в аппарате Голиковой, было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, распоряжение кабинета министров об ограничениях подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ, уточняют в аппарате вице-премьера. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР.

В среду Голикова разъяснила, что введение ограничения на въезд в Россию китайских граждан вызвано серьезным увеличением их количества, невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек.

"Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам, ввиду того режима, который у нас действовал до этого, достаточно серьезно стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, мне кажется, не очень целесообразно и для самих граждан КНР, и для наших медицинских учреждений", — сказала Голикова журналистам.

Вице-премьер также отметила, что российские власти в этом решении учли и возросшую на врачей нагрузку в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ в стране. "Обычно в этот период наши медицинские организации работают с нагрузкой, и врачи работают с нагрузкой, и мы посчитали, что на период до тех пор, пока в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения, мы считаем, что мы должны были режим ужесточить", — добавила она.