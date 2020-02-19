"Ситуация со спросом на туры на излете зимнего сезона стабильная. Влияние коронавируса проявляется в том, что многие страны Юго-Восточной Азии стали снижать цены, чтобы компенсировать резкое снижение турпотока из Китая и привлечь туристов из других стран, в том числе России", — сказала она.

Тем не менее, ни всплеска, ни снижения продаж у российских туроператоров почти нет. "Спрос достаточно стабильный, но он не растет, потому что люди все-таки опасаются, мониторят ситуацию, прежде чем решить, куда ехать", — отметила Ломидзе.

Она добавила, что продажи по акциям раннего бронирования у туроператоров в этом году стартовали весьма успешно – у некоторых из них спрос вырос на 20-30% и даже на 50%. Потом динамика замедлилась в связи с распространением информации о коронавирусе.

"Сейчас есть некоторое снижение объема продаж в странах ЮВА – Таиланде, Гонконге и Сингапуре. При этом спрос на Вьетнам никак не изменился, как и на остальные страны, где были зафиксированы случаи коронавируса", — сказала эксперт.

По ее словам, туристов мало беспокоит информация о числе заразившихся в той или иной стране. "Их больше волнует, что на отдыхе они могут столкнуться с путешественниками из Китая и от них заразиться. Например, при покупке морских круизов люди спрашивают, будут ли на лайнере китайцы. Хотя по факту с 24 января китайские туристы уже никуда не выезжают", — заключила Ломидзе.

Правительство Китая 24 января рекомендовало туроператорам остановить продажи туров за рубеж.