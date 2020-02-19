"К сожалению, вследствие ограниченного количества доступных рейсов и технических проблем с местной стороны по состоянию на 08:00 местного времени 19 февраля Королевство покинули лишь несколько групп упомянутых туристов (порядка 150 человек). Четверо российских граждан продолжают находиться в городе Пномпень", — говорится в сообщении российской дипмиссии, размещённом на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что вечером 18 февраля "началась поэтапная отправка прошедших 16-17 февраля медицинское обследование пассажиров круизного лайнера Westerdam из Камбоджи в страны их гражданской принадлежности".

"Сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными органами власти Камбоджи и группой росграждан для оказания соотечественникам необходимого содействия", — говорится в сообщении посольства.

19 февраля последние пассажиры Westerdam, находящегося в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, покинули судно, сообщили азиатские СМИ.

Им разрешили сойти на сушу после того, как все взятые у них пробы на предмет нового типа коронавируса оказались негативными. Теперь их отвезут на автобусах в Пномпень, где они проведут ночь, а затем смогут отправиться домой.

Ожидается, что само судно пока останется в порту города Сиануквиль, на его борту остаются члены экипажа.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, затем его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. В результате судно провело в море две недели.

15 февраля трое российских граждан из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.

На борту Westerdam изначально находились 1 тыс. 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.