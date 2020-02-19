"Мы считаем, что было бы справедливо обсудить компенсации не только для авиаперевозчиков, но и для туроператоров по въездному и выездному туризму. Мы готовим соответствующее обращение в органы власти", — сказала она.

Как отметила Ломидзе, из-за оттока китайских туристов только за февраль-начало апреля турбизнес России может потерять до 3 млрд рублей в виде упущенной прибыли. Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей.

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Россия с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса с начала февраля прекратила принимать организованные группы китайских туристов по безвизовым спискам, по этому каналу в страну въезжали почти 80% туристов. С 20 февраля будет прекращена выдача российских виз и туристам-индивидуалам из КНР.