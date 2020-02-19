"Надо сказать, что в этом году не произошло никакого прорыва, нет особого роста спроса на поездки на длинные выходные 23 февраля и 8 марта. Спрос сопоставим с прошлым годом и в контексте всей ситуации, которая развивается вокруг коронавируса и касается всех путешествующих, это было ожидаемо. Несмотря на то, что цены на эти праздники, как минимум не выросли, а на некоторых направлениях стали ниже. И это тоже связано с эпидемией коронавируса. Среди наиболее востребованных направлений лидирует Россия", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, для большинства россиян это традиционное направление на длинные выходные. Продолжительность поездок составляет 3-4, максимум 5 дней. "И среди внутрироссийских направлений лидирует Москва, Санкт-Петербург, города Золотого Кольца, Урал, Казань и Сочи", — пояснила она.

По словам Ломидзе, среди зарубежных направлений наиболее популярна Турция, поскольку там много отелей с подогреваемыми бассейнами, европейские экскурсионные направления – Италия, далее следуют ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также Куба и Доминикана, которые не стоит рассматривать с жесткой привязкой к 23 февраля и 8 марта. Это те направления, которые просто востребованы в зимнем сезоне. Продолжительность отдыха за рубежом – 7-10 дней.

"Средняя стоимость зарубежного отдыха – от 20-25 тыс. рублей на человека за неделю в Турции до 60-70 тыс. рублей, это Вьетнам и Израиль. Повторюсь, эти цены сопоставимы с прошлым годом, они не выросли, а в некоторых случаях на 1-2% снизились. На внутрироссийских направлениях средняя стоимость составляет примерно 2,5-3 тыс. рублей в сутки на человека с размещением в гостинице 3* и минимальным набором экскурсий. В данном случае мы говорим о Казани, Москве и Петербурге, Золотом Кольце и Сочи", — добавила она.