Масштабную модернизацию аэропорта "Липецк" в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы" проведут ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" и ФГУП "Администрация гражданских аэропортов".

В настоящее время "Администрация гражданских аэропортов" уже объявила о поиске подрядчика разработки проектной документации. Максимальная стоимость контракта составит 33,4 млн рублей. Проект модернизации должен быть готов к 25 декабря текущего года.

Модернизация аэропорта запланирована на 2021-2023 годы.

В аэропорту планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, перрон, места стоянок, рулежные дорожки. Также будут устроены очистные сооружения и водосточно-дренажная сеть, построены аварийно-спасательная станция, установки светосигнального оборудования, объекты электроснабжения и периметровые ограждения. Будут выполнены и другие виды работ.