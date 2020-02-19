"На медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, а на цифровых билбордах — поздравительные видеоролики", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, праздничное панно украсит фасад здания Государственной Думы, а на 100 столичных улицах, в том числе Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира, зажжется праздничная подсветка.

"Праздничную архитектурно-художественную подсветку включат и на фасадах домов-книжек на Новом Арбате, вечером 22 и 23 февраля там будут транслировать видео с изображениями солдат, орденов и медалей", — добавил собеседник агентства.