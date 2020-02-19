"В последнее время у туроператоров был резкий скачок продаж туров в Турцию, она с большим отрывом лидировала среди всех направлений. Но после роста напряженности между Турцией и РФ ситуация изменилась. Мы получаем вопросы — можно ли бронировать, безопасно ли это и не отменится ли тур в последний момент. Пока к этому нет никаких предпосылок, ни один орган власти не давал распоряжений на этот счет", — сказала Ломидзе.

Эксперт добавила, что Турция по-прежнему лидирует у туроператоров и останется направлением номер один. "Но динамика, которую мы наблюдали еще две недели назад, снизилась – и не из-за опасений коронавируса. Люди ждут, что будет происходить с внешнеполитическим контуром", — заключила Ломидзе.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил правительства России и Сирии в срыве соглашений по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. В частности, он заявил, что российские военные нападают на местных жителей. Россия отвергла эти обвинения. В среду Эрдоган, выступая в Анкаре, заявил, что не удовлетворен результатами переговоров с Россией по ситуации в Идлибе, а также пригрозил скорым началом турецкой военной операции в регионе.