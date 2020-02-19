Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям с вылетом из Сочи в 6:10, из Ставрополя в 8:30. С 29 марта время вылета из Сочи изменится на 7:45, из Ставрополя – на 9:50. На рейсах по этому направлению будут задействованы воздушные судна ATR-72 в компоновке эконом-класса на 70 пассажиров.

"Utair продолжает развивать маршрутную сеть по России. Рейс Сочи – Ставрополь улучшит транспортную доступность на юге страны. Добраться из одного города в другой можно будет без пересадок и всего за 1,5 часа", — сообщил президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводит пресс-служба.