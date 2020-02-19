"На линии через Крымский мост будут курсировать рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива", — говорится в пресс-релизе.

Минтранс России уточняет, что рельсовые автобусы в пятницу и в выходные дни будут ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день. В остальные дни — дважды в день. Время в пути составит два часа.

Железнодорожники рассчитывают, что новый маршрут будет востребован как у местных жителей, так и среди туристов.

Билеты можно будет купить в кассах ж/д вокзалов и у билетных кассиров в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), выбранная Минтрансом РФ оператором пассажирских поездов в Крым, зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" — перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе.

ГСЭ создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов, начало в декабре перевозки в Крым. Пока курсируют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем география перевозок расширится.