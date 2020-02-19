Так он ответил на вопрос, не кажется ли Кремлю чрезмерным временный запрет на въезд в РФ для граждан Китая и не отразится ли это решение на двусторонних отношениях.

"Это не вопрос Кремля. Это вопрос правительства — вы знаете, работает правительственная комиссия, там принимаются решения. По этому вопросу нужно адресовывать туда", — сказал Песков.

"Можно лишь констатировать одно: принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать распространению и попаданию коронавируса в нашу страну", — подчеркнул Песков.

Вечером во вторник стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Решение, как пояснили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, распоряжение кабинета министров об ограничениях подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ, уточняют в аппарате вице-премьера. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР. Запрет на въезд не затронет лишь граждан Китая, следующих транзитом через российские аэропорты, отметили в аппарате.