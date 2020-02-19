"При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается. Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в среду на его сайте.

МИД напомнил, что приостановка въезда граждан КНР на территорию РФ носит исключительно временный характер, и обоснована особыми обстоятельствами, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая объявлена Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного значения.

Накануне стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на российскую территорию граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Решение, как пояснили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, распоряжение кабинета министров об ограничениях подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ. Приостанавливается также выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР.